Певица Джесси Джей сообщила, что больна раком

У певицы Джесси Джей обнаружили онкологическое заболевание. Об этом сообщила сама артистка. Она опубликовала видео на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

Для начала Джесси призналась, что долго думала, рассказывать ли общественности такую новость, но в итоге решила не молчать, потому что всегда была предельно откровенной с поклонниками, а еще из-за того, что понимает, как важно объединяться и слышать слова поддержки тем, кто тоже столкнулся с таким заболеванием.

"Рак в любой форме — это отстой, но я стараюсь сосредоточиться на том, что это ранняя стадия", - отметила Джесси Джей.

Певица рассказала, что ей предстоит скорое хирургическое вмешательство. Однако артистка не унывает и старается демонстрировать присутствие духа и даже шутить.

"Это очень драматичный способ сделать пластику. Я пропаду на некоторое время после фестиваля Summertime Ball. Сделаю операцию и вернусь к вам с огромной грудью и новой музыкой", - сообщила артистка.

В комментариях многочисленные подписчики, причем не только простые люди, но и представители зарубежного шоу-бизнеса отозвались на новость и постарались поддержать артистку. Добрые пожелания ей написали Кэти Перри, Рита Ора, Леона Льюис и многие другие знаменитости.