МВД сообщило о задержании 6 человек после "похищения" на Ярославском вокзале

Московская полиция задержала шесть человек после инцидента с "похищением" бизнесмена Арега Щепихина на Ярославском вокзале.

Задержанных доставили для разбирательства в линейное управление ЛУ МВД России на станции Москва-Ярославская. Материалы дела будут переданы следствию, сообщили в МВД России.

Вечером 3 июня в социальных сетях появилось видео, где неизвестные за руки и ноги тащат Арега Щепихина по столичному Ярославскому вокзалу, запихивают его в багажник и увозят на черном Mercedes. По данным СМИ, сейчас мужчина находится в одном из московских хостелов.

На следующий день Чеченское управление МВД начало проверку в отношении Щепихина по двум статьям - "Оскорбление чувств верующих" и возбуждение ненависти либо вражды". В Грозном заявили, что произошедшее на Ярославском вокзале – это задержание, а не похищение, о чем писали СМИ и telegram-каналы.