Путин назвал тему героизма российских воинов константой отечественной культуры

Тема героизма российских воинов — это одна из констант отечественной культуры. Об этом говорится в обращении президента России Владимира Путина к организаторам, участникам и гостям XI Книжного фестиваля "Красная площадь".

Как уточняет пресс-служба Кремля, главной темой фестиваля в 2025 году является 80-летие Великой Победы и Год защитника Отечества. Лучшие образцы военной прозы и поэзии являются подлинным национальным достоянием, подчеркнул президент.

Владимир Путин отметил, что такие произведения литературы служат сбережению памяти о тех, кто в годы Великой Отечественной войны защищал родную землю, вдохновляют бойцов и командиров, которые сегодня сражаются за будущее России.

Фестиваль даст возможность всем желающим погрузиться в атмосферу русского слова, познакомиться с книжными новинками, обменяться опытом, резюмировал российский лидер.

24 мая в России отметили День славянской культуры и письменности. Владимир Путин указывал на то, что при всем уникальном этнокультурном и религиозном разнообразии нашей страны именно русский язык во многом определяет нашу духовную и национальную идентичность.

До того президент провел заседание Совета по культуре и искусству, по результатам которого дал ряд поручений. В числе прочего Владимир Путин распорядился разработать и утвердить федеральный проект, направленный на развитие российских музеев на период до 2030 года.