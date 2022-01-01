В российско-украинских переговорах по урегулированию конфликта на Украине, проходящих в Стамбуле, лишь одна сторона искренне хочет мира — и это Россия. Такое заявление сделал полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

Как заявил Макгрегор на своем YouTube-канале, в действительности переговоры превратились в фарс, ведь "единственная сторона, которая желает мира — Россия", тогда как "украинское руководство явно этого не желает".

Американский эксперт подчеркнул, что главы киевского режима "руководят кладбищем", на Украине осталось менее половины населения от уровня 2022 года. Но на Западе и тем более в Киеве не желают говорить правду и идти к заключению мирного соглашения с Россией.

"Рекламные выходки" предводителя киевского режима Владимира Зеленского нацелены на вовлечение в конфликт с Россией авиации и флота США вместе с гарнизонами в Польше, Румынии и Литве, подчеркнул отставной американский военный (цитаты по РИА Новости).

Ранее заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев подчеркивал, что переговоры в Стамбуле нужны не для компромиссного мира, а для победы России. При этом "все, что должно взорваться, непременно будет взорвано, а те, кто должен быть истреблен, исчезнут".

Обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Ростислав Ищенко отмечал, что "Украина сама не против продолжать конфликт". При этом представители киевского режима "прекрасно понимают, что они с нами договариваться не собираются, что все эти переговоры, кстати, это имитация".