Леонид Агутин: "Я пессимистичнее, чем отец, а моя дочь — чем мы все"

23 апреля состоялся грандиозный концерт в честь юбилея отца Леонида Агутина Николая. Ему исполнилось 90 лет. На сцену вышло множество представителей отечественного шоу-бизнеса. В свежем интервью Леонид Агутин уверенно заявил, что отец более чем достоин такого мероприятия. А еще популярный артист отметил завидное жизнелюбие родителя.

"Папа в принципе бодрый духом человек. На этот мир мы в семье смотрим настолько пессимистичнее, насколько меньше каждому из нас лет. Я пессимистичнее, чем отец, а моя дочь — чем мы все. Он всегда был для нас примером неунывающего характера. Сколько ему пришлось пережить, и все он стоически переносил. В свои 90 он по настроению может нам всем дать фору", - рассказал исполнитель.

К слову, младшая дочь Леонида Агутина с детства живет в США. Там она строит музыкальную карьеру. У Елизаветы есть собственная рок-группа, с которой она выступает на различных фестивалях. В беседе с "Москвичкой" Леонид Агутин рассказал:

"Горжусь, что сейчас у них с группой Bruvvy в Америке много работы, и в прошлом году они выступали на разогреве у Бон Джови. Я их помню совсем сопляками, но они уже тогда были неплохи. В отличие от поп-музыки на рынке настоящего рока — а там это национальный жанр — не обязательно иметь суперхит, чтобы получить работу. Очень много фестивалей и мероприятий, куда люди приходят просто послушать музыку и знают, что качество гарантировано. Так что ребята живут той жизнью, которой хотели жить, а с ними и их лидер, наша дочка".