Сроки нового раунда переговоров России и Украины будут согласованы после изучения проектов меморандумов. Об этом рассказал в среду, 4 июня, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как отметил официальный представитель Кремля, частоту встреч на переговорах по Украине вряд ли можно стандартизировать — все зависит от готовности сторон продолжать диалог и назначать новый раунд.

Песков заявил, что "вряд ли можно установить какую-то цикличность" в сроках проведения каждого последующего раунда. Однако "контакты осуществляются, и в ходе осуществления контактов уже будут нащупываться приемлемые сроки", сообщает ТАСС.

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор отмечал, что переговоры в Стамбуле превратились в фарс, ведь "единственная сторона, которая желает мира — Россия", тогда как "украинское руководство явно этого не желает", хотя предводители киевского режима уже "руководят кладбищем".

При этом американские средства массовой информации называют итоги второго раунда переговоров России и Украины дипломатической победой Москвы — российская сторона встряхнула Киев, повернув процесс в гуманитарное русло и подтвердив нежелание отступать от требований устранить первопричины кризиса.