В Москве открылся книжный фестиваль "Красная площадь"

Одно из главных культурных событий страны - ежегодный книжный фестиваль "Красная Площадь" торжественно открылся сегодня в столице. Приветственное слово участникам и гостям направил Владимир Путин.

Встречи с известными писателями и поэтами, мастер-классы и квесты, а также выступления музыкальных и театральных коллективов запланированы сотни мероприятий. Книжные новинки представили более 400 издательств из десятков регионов.

Всего развёрнуто 15 тематических площадок. Среди них "художественная" и "научно-популярная литература", "поэзия", "пространство чтения" и "история Отечества".

"В этом году самая главная тема - это конечно Победа нашей страны в войне. Что касается моей книжки, я в ней говорю о времени с 39 по 53 год. Важно, как шли процессы переговоров до, чем они заканчивались после войны. Как проходил Нюрнбергский процесс, Токийский процесс, как проходила конституционная реформа после войны. Это тоже важно, любопытно", - говорит Павел Крашенинников, депутат Государственной Думы.