Собянин: В Москве открыт первый детский сад, построенный по модульной технологии

Первый детский сад, построенный по модульной технологии, открылся в районе Измайлово. Об этом сегодня в своих соцсетях рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Особенность таких зданий в том, что их собирают как конструктор. Сверхкрупные модули доставляют на площадку и монтируют в короткие сроки.

Здесь много света, красок и пространства для творчества. Трехэтажный детский сад на востоке Москвы открылся хоть и недавно, но уже привлек к себе много внимания со стороны местных жителей. Похвастаться действительно есть чем.

"Прежде всего, это помещения-трансформеры. Так, например, спальня легко объединяется с игровой зоной, а кабинет дополнительного образования может превратиться в два помещения благодаря раздвижным перегородкам. Оборудование робототехники, лего-конструирования. Впервые когда дети зашли в новый корпус, это был восторг, это было море позитива", - говорит Екатерина Маркова, директор школы 1290.

При строительстве не использовался привычный кирпич или монолит. Вместо них, впервые в образовательном проекте применили технологию крупномодульного строительства, за счёт средств адресной инвестиционной программы города.

"Крупногабаритный модуль — это железобетонный блок с повышенной заводской готовностью. Это значит, что внутри блока уже выполнено инженерноотделочные и частично фасадные работы. И он уже в готовом виде с окнами, инженерными сетями, полностью готовой отделкой едет на объект", - рассказывает Анастасия Стрельникова, руководитель проекта.

На стройплощадке соединяют только межмодульные стыки. Такой метод позволяет сэкономить время и сохранить качество. Для возведения детсада всего использовали 114 блоков. Их сложили словно конструктор, а затем подключили к инженерным системам.

Само здание состоит из помещений для 12 групп. В каждом есть зоны для сна, приема пищи и раздевалки. На втором и третьем этажах расположились залы для занятий музыкой и физкультурой, кабинеты для дополнительных занятий и помещения для персонала.

"В Москве открыли первый детский сад, построенный по модульной технологии. Такие здания собирают как конструктор: сверхкрупные модули доставляют на площадку и монтируют за короткие сроки. Значительная часть производственного цикла проходит на заводе. Это позволяет гарантировать качество объекта. Для возведения надземной части нового сада на 300 мест в Измайлове понадобилось 114 модулей — их установили всего за две недели. Для сравнения: обычно этот этап строительства занимает от 6 до 9 месяцев", - сообщил Сергей Собянин.

В коридорах и на лестничных пролётах использовали яркую художественную роспись стен. А фасад здания наоборот выполнили в более спокойных пастельных тонах. Благоустроили и прилегающую территорию, на которой расположились спортивные и игровые площадки.