Анастасия Ракова анонсировала старт проекта по профилактике онкологических заболеваний ЖКТ в Москве

В Москве стартует проект по профилактике онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта, бесплатные исследования в городских поликлиниках и эндоскопических центрах будут доступны жителям столицы, которые не проходили такую диагностику несколько ле, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Отмечается, что все процедуры выполняются с использованием современного оборудования и проходят для пациентов максимально комфортно. При выявлении патологии врач-терапевт или врач общей практики оперативно свяжется с пациентом и назначит лечение, передает ТАСС.

К слову, в столице почти до 68% увеличилось выявление рака на ранних стадиях. Правительство Москвы уделяет огромное внимание профилактике и лечению этого заболевания. На базе крупнейших столичных стационаров организовали пять многопрофильных онкоцентров. Пациентам стали доступны самые современные методы терапии и высокоэффективные препараты с минимальными побочными эффектами. В Москве более 47 тысяч пациентов ежегодно получают лекарства за счет региональных средств.

Меж тем в начале года ы Москве открылся Центр когнитивного и психоэмоционального здоровья. Его цель - сохранение умственной активности людей. Учреждение открылось на базе Федерального центра мозга и нейротехнологий. Собраны лучшие специалисты - неврологи, психологи, психотерапевты и реабилитологи. Врачи оценивают состояние пациента, выявляя причины возможных нарушений, и назначают индивидуальную программу тренировок. Она включает лечебную физкультуру, различные когнитивные тесты, в том числе с использованием инновационных методик.