Российские бойцы в ходе специальной военной операции освободили населенные пункты Кондратовка Сумской области и Редкодуб Донецкой Народной Республики.

Как сообщает в среду, 4 июня, Министерство обороны России в своем Telegram-канале, освобождение Кондратовки завершили подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий.

В ДНР отличились военнослужащие группировки войск "Запад", продемонстрировавшие решительные действия.

Ранее президент и Верховный главнокомандующий ВС России Владимир Путин, поздравляя всех с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнул, что наша страна остается несокрушимой преградой для нацизма, русофобии и антисемитизма. В спецоперации правда — на нашей стороне, вся страна поддерживает участников СВО.

При этом Россия открыта к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, если будут устранены его первопричины. Но полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор отмечает, что российско-украинские переговоры в Стамбуле превратились в фарс, ведь "единственная сторона, которая желает мира — Россия", в отличие от киевского режима.