К борьбе с борщевиком в Подмосковье привлекли искусственный интеллект

В Подмосковье для борьбы с вездесущим борщевиком запустили "горячую линию". Обрабатывает информацию искусственный интеллект. Сообщить о зарослях опасного растения можно было и раньше, но теперь сигнал о проблеме должен дойти до адресата быстрее. Пока же с ядовитым сорняком воюют, используя проверенный арсенал.

У Николая Ларионова железное правило: увидел росток борщевика – сразу выкопал. С большой аккуратностью. Несколько лет назад, когда только купил участок, решил навести порядок, схватился за сорняк и сок попал на руку, в итоге - термический ожог.

"Эта зараза очень быстро распространяется и от нее очень тяжело избавиться", - сетует мужчина.

Борщевик - ядовитый сорняк, давно кошмарный сон всех фермеров и дачников. Заполоняет собой поля, участки, обочины дорог и опушки леса, вырастает до нескольких метров в высоту. Даже дождевая капля с листьев борщевика может вызвать волдыри! В городском округе Клин своя тактика: сначала косят растения под корень, а затем распыляют гербицид. Главное в такой битве – экипировка.

"Средства защиты: респиратор, очки, так, чтобы сок от борщевика не попадал на лицо и кожу. Мы используем защитные халаты резиновые сапоги и хб-костюмы"", - говорит Алексей Бугров, бригадир по борьбе с борщевиком.

Рослый, живучий и очень опасный. С борщевиком специалисты ведут комплексную борьбу с земли и воздуха. Там, где не пройдет человек, в бой идёт спецтехника. Трактору нипочём ни болото, ни грязь. На него установлен турбовентиляторный опрыскиватель. За одну смену можно охватить до 30 гектаров.

Дроны, управляемые искусственным интеллектом, сканируют местность и распыляют химикаты точечно. Вихрь от пропеллеров помогает яду проникнуть даже под листья. Цифровое зрение не пропускает ни одного "врага", химикаты попадают точно в цель.

"Очень важно правильно подбирать баковую смесь – препарат, который здесь залит. Он убивает зеленую массу. Потом проникает в почву, и когда растение всасывает питательные вещества, убивается корень растения", - объясняет Павел Коваленко, специалист по борьбе с борщевиком.

Через неделю после обработки борщевик желтеет и гибнет. При опылении сорняка "правильным" гербицидом, земля не страдает, в будущем ее можно будет использовать под посев сельскохозяйственных культур.

"Для нашего городского округа такая борьба с борщевиком имеет особенную ценность, поскольку округ аграрный и мы уже более 5 лет работаем на то, чтобы земли вовлекались именно в свою изначальную природу, в рождение продукта: картофель, капуста, морковь", - говорит Алена Сокольская, глава городского округа Клин.

Начинают борьбу с борщевиком обычно в мае: регулярно косят, чтобы не зацвел, засаживают территорию однолетниками. Ну а на своих участках бороться с ним приходится самостоятельно.

Война с борщевиком – задача общая. Власти обрабатывают поля, но и каждый дачник с лопатой – тоже боец на передовой. Главное – не сдаваться и действовать вовремя.