Классика и комиксы: что ждет гостей книжного фестиваля "Красная площадь"

Самые захватывающие, познавательные и умные! Сегодня в Москве открылся книжный фестиваль "Красная площадь" - на несколько дней центр страны превратился в огромную территорию литературы. Сотни издательств представили новинки и классику - во всех жанрах и для каждого читателя.

Сергей Гармаш читает "Слово о полку Игореве". За альтом - Юрий Башмет. С первых слов русской литературы начинается 11-й фестиваль "Красная площадь". Книги здесь можно услышать - в исполнении актёров или даже самих авторов, увидеть в театральных постановках и, конечно, купить.

Детская и учебная литература, нон-фикшн, история отечества, даже комиксы! А еще впервые - отдельная площадка, посвящённая поэзии.

Среди полок с художественной литературой буквально не протолкнуться - глаза разбегаются. Новые авторы, зарубежная и отечественная классика. Одна из главных тем в этом году - 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Это специально изданная серия - Великие книги Великой победы. Здесь и "Молодая гвардия" Александра Фадеева, и "Повесть о настоящем человеке" Бориса Полевого.

Сегодня - новый всплеск интереса к Великой Отечественной войне. Классика всегда вне конкуренции. Среди трендов - остросюжетный жанр и так называемый уютный детектив. А молодежь привлекают обложки модных сентиментальных романов и встречи с современными авторами.

"Еще есть тренд на исследование национальных героев, в том числе и из мифологии, из сказок. Мы видим, что многие писатели обратились к этой теме, переосмысливают персонажей народных русских сказок", - отметила Екатерина Кожанова, руководитель Комитета по информационной политике Российского книжного союза.

А вот татарская мифология. Постоянный участник фестиваля, Татарское книжное издательство - одно из старейших в России - ему 106 лет. Из далёкого эвенского посёлка в Москву приехала писательница Мария Федотова. Она родилась в глухой тайге, работала учительницей, писала на эвенском, передавая сказки, которые в детстве слышала от мамы. Теперь её книги перевели на русский - и уже не первый год представляют на Красной площади. А еще на фестивале можно попасть... в московскую библиотеку! И их формат сегодня очень изменился.

"Буквально на этих выходных мы запустили два проекта "Книга в городе", где можно за чашкой кофе почитать любимую книгу, читки, театрализованные книги и в парках сделали три лесные библиотеки", - сообщил Андрей Фурсин, руководитель Департамента культуры города Москвы.

Более 400 издателей со всей России - от Калининграда до Владивостока, а также из Белоруссии. 100 тысяч книг, новинки по издательским ценам. Здесь каждый точно найдёт свою книгу.