На МКАД заменят почти миллион квадратных метров асфальта

Около миллиона квадратных метров асфальта заменят на МКАД в этом году. Ремонт пройдет на 25 участках. Сейчас обновляют внешнюю сторону кольца между улицей Свободы и Путилковским шоссе.

Ремонт проводят ночью, когда трафик намного ниже. Движение ограничивают частично. Вначале снимают старое покрытие, ремонтируют колодцы и канализационные решетки. Затем укладывают новый асфальт и наносят разметку. Готовят материал на столичных заводах. Один из таких может производить в час несколько сотен тонн готовой продукции. На самосвалах её сразу доставляют к месту работ.

"Начинается всё с дозировки сыпучих материалов в холодные бункера, дальше весь материал по транспортерной ленте просушивается в сушильном барабане. Поступает в смеситель, куда добавляется горячий битум, минеральный порошок, все это перемешивается до однородной массы и через бункера - непосредственная загрузка в автосамосвалы", - пояснил Александр Синельников, начальник производственного комплекса АБЗ "Дмитровка" ГБУ "Автомобильные дороги".