В Балашихе мужчина приютил брошенных мамой бельчат

В городском парке Балашихи спасли новорождённых бельчат. Они упали вместе с гнездом, когда коммунальщики спилили аварийное дерево. Мать бросила потомство, очевидно, испугавшись звука бензопил. Бельчата едва дышали, к тому же получили травмы от упавшего ствола. Теперь у зверьков новый дом.

Они пугаются любого незнакомого звука, прячась в заботливых человеческих руках. Таких крошечных бельчат в природе не увидишь, ведь до двух месяцев детеныши обычно не покидают родительского гнезда, а этим сейчас не больше одного. Маму и папу им заменил житель подмосковного Жуковского Виктор Бокренев.

А ещё недавно и несколько капель съедали с огромным трудом. И были на волоске от гибели. Когда мужчину попросили помочь сотрудники местного парка, нашедшие бельчат, им было всего несколько дней от роду.

Достать малышей мужчине удалось не сразу. Они едва дышали и, похоже, получили повреждения из-за падения. За помощью к Виктору обращаются часто. В Подмосковье он многим знаком как большой друг и защитник белок. Айтишник по профессии, он создатель сети интерактивных кафе для зверьков, которые своими руками смастерил и установил уже в нескольких парках области.

Три года назад мужчине довелось выходить другого осиротевшего бельчонка, которого обнаружили при схожих обстоятельствах после летнего урагана. Помогал и другим малышам. Однако таких крошек он и сам видел впервые. Их вес не превышал 20 граммов. Но забота и правильное питание дают результат.

Теперь, когда всё самое трудное позади, Виктор уже строит планы. Вернуть малышей в дикую среду уже вряд ли удастся – одни без матери они не смогут там адаптироваться и выжить. Но и в квартире таким непоседам не разгуляться. А потому мужчина решил спроектировать для них специальный вольер - комфортный и технологичный. Уверен: его малыши оценят. Они уже вовсю стараются выбраться из коробки и спешат познавать мир.