Мужчина пробрался в поместье Трампа, чтобы жениться на его внучке

Секретная служба США задержала молодого человека, который проник на территорию флоридского поместья главы государства Дональда Трампа. Об этом говорится в докладе правоохранительных органов.

Как сообщает телеканал NBC, 23-летний Энтони Рейес перелез через стену, окружающую территорию поместья Мар-а-Лаго. Мужчину задержали. Объясняя свой поступок, он заявил, что хотел "проповедовать Евангелие" и "жениться на Кай" — это 18-летняя внучка Дональда Трампа.

В действительности семье президента ничто не угрожало — в момент проникновения Рейеса на охраняемую территорию там не было никого из лиц, находящихся под защитой Секретной службы.

Еще до вступления Трампа в должность главы государства Секретная служба США отдала для его охраны часть сотрудников действовавшего на тот момент президента Джо Байдена. Перевод охраны стал целесообразным после покушения на республиканца, во время которого он получил ранение в ухо.

Еще одну попытку застрелить Трампа предпринял 58-летний Райан Уэсли Раут — он просунул дуло винтовки сквозь сетчатое ограждение гольф-клуба Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич. Однако его вовремя заметил охранник политика и обезвредил злоумышленника.