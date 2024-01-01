Онищенко призвал россиян не ездить в Турцию из-за вируса Коксаки

Вирус Коксаки, которым преимущественно болеют дети, распространен на территории Турции в летний период. В связи с этим россиянам не рекомендуется проводить там свои отпуска. Об этом заявил в среду, 4 июня, эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

Как подчеркнул эксперт, он намерен "следовать своей традиции, отговаривая наших граждан от поездки в Турцию". Хотя летний отпускной сезон только стартовал, российские туристы на турецких курортах уже столкнулись с вирусом Коксаки.

Заболевают им чаще всего дети в возрасте до десяти лет. Этот вирус опасен тем, что может вызывать асептический менингит, а также спровоцировать расстройства желудочно-кишечного тракта, сердца, печени и поджелудочной железы, цитирует Онищенко ТАСС.

Ранее Роспотребнадзор заверил, что в России случаев заболевания, вызываемого вирусом Коксаки, нет. Чтобы разобраться с многочисленными жалобами туристов на заражение в Турции, ведомство обратилось к турецким коллегам с официальным запросом.

В 2024 году жители ряда регионов жаловались на симптомы вируса Коксаки: высокая температура, болезненная сыпь и нестерпимый кожный зуд, проблемы с пищеварением. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что подъем заболеваемости был быстро преодолен, дальнейшее распространение вируса предотвратили.