Виктория Боня попала под суд по делу о пропаганде наркотиков

Блогер и звезда "Дома-2" Виктория Боня стала фигурантом административного дела — на нее составили протокол по статье о пропаганде наркотиков. Об этом в среду, 4 июня, рассказали в мировом судебном участке №184, в который поступили материалы дела.

Как сообщает ТАСС, в суд поступило дело об административном правонарушении в отношении Бони В. А. по части 1.1 статьи 6.13 Кодекса об административных правонарушениях (пропаганда наркотических средств с использованием сети Интернет).

Заседание суда по делу назначено на 26 июня. Если Боня будет признана виновной, ей грозит штраф до 30 тысяч рублей. При этом фабула дела не раскрывается.

Сама Виктория Боня уверяет в своем Telegram-канале, что к ней случившееся не имеет отношения — речь про принадлежавший ей домен, которым "завладели те, кто потом продавал там всякую гадость".

Ранее сообщалось, что петербургские антимонопольщики возбудили дело в отношении музыканта и исполнителя Егора Крида. В одном из его клипов обнаружили кадры, которые квалифицированы как реклама алкогольной продукции без надлежащей маркировки.