Центробанк впервые за три года снизил ключевую ставку

Центробанк снизил ключевую ставку на 1 п.п. — с 21 до 20%. Такое решение было принято на заседании Банка России в пятницу, 6 июня.

Ставка ЦБ оставалась на рекордном уровне в 21% с октября прошлого года. Регулятор не спешит смягчать свою политику из-за высоких инфляционных ожидания населения. Последний раз Банк России снижал ключевую ставку в сентябре 2022 года. С тех пор она только росла.

"Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться. Притом что внутренний спрос по-прежнему опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, российская экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста", - говорится в сообщении Центробанка.

По прогнозу Банка России годовая инфляция вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем. ЦБ подчеркнул, что будет поддерживать жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели.

Решение регулятора о снижении ставки совпало с ожиданиями большинства экспертов. По мнению директора департамента торговых операций GBIG Holdings Дмитрия Царькова, снизить ставку нужно было еще полгода назад. С ним согласен главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров. В интервью ТАСС он назвал жесткость текущей денежно-кредитной политики ЦБ избыточной.

Сохранение ключевой ставки на уровне 21% прогнозировали аналитики "Сбера". По словам старшего аналитика SberCIB Investment Research Игоря Рапохинело, инфляция показывает неоднородную динамику.

"Рост цен сильно замедлился в категориях товаров и услуг, чувствительных к курсу рубля, но в прочих группах этого не произошло", - говорил он в интервью Forbes.

По мнению Рапохинело, в июле ЦБ может снизить ставку до 19%.