Правительство Литвы одобрило разработку двух стратегических военных инфраструктурных проектов в городах Паланга и Шяуляй. Об этом в среду, 4 июня, рассказали в пресс-службе Министерства обороны прибалтийского государства.

Как отметила заместитель министра национальной обороны Литвы Орияна Машале, речь идет о развитии стратегической военной инфраструктуры по всей стране. В Паланге и Шяуляе на 29 гектарах возведут объекты системы связи и инфраструктуры.

При этом в Шяуляе, расположенном недалеко от границы с Калининградской областью, появится инфраструктура для размещения подразделений НАТО.

Машале заявила, что это укрепит оперативный потенциал Литвы и ее союзников по Североатлантическому альянсу в регионе Балтийского моря, сообщает "Интерфакс".

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что Россию не удастся остановить сладкими словами — только силой. Он вновь заговорил о "российской агрессии" и отметил, что "Кривой Рог, Харьков, Сумы, а теперь и Киев полыхают".

При этом министр обороны Литвы Довиле Шакалене признала ограниченность возможностей западных спонсоров киевского режима. Политик заявила, что способность "коалиции желающих" набрать для отправки на Украину" хотя бы 64 тысячи военнослужащих вызывает большие сомнения.