Кейт Миддлтон пришла в ярость из-за выходки любовницы принца Уильяма

Внук Елизаветы II остается в прекрасных отношениях со своими бывшими девушками, считая, что дружба между экс-любовниками — обычное дело. Кейт Миддлтон то и дело приходится сталкиваться с этими дамами, и не всегда встречи проходит гладко.

Уильям и Кейт доказали всему миру, что их семья крепка как никогда. Во время болезни жены наследник британского престола всеми силами ее оберегал от внимания прессы, а когда Миддлтон поправилась, принц продолжил очень трепетно к ней относиться. Все чаще Уильям берет на себя заботу о детях — принцах Джордже и Луи и принцессе Шарлотте. Но идиллия в отношения пришла не сразу. Начиналось все, как у обычных людей, — были интриги, ссоры и даже расставание.

Их роман начался во время учебы в шотландском университете Сент-Эндрюс. Некоторое время Миддлтон и принц дружили, пока отношения не превратились в романтические. Из-за возникшей к Кэтрин симпатии Уильям расстался с сокурсницей Карли Мэсси-Берч. При этом с бывшей принц часто общался, ведь Карли жила по соседству.

"Карли сидела у окна и вязала, глядя на улицу, а если замечала проходящих мимо Кейт или Уильяма, обязательно махала рукой принцу. Это жутко раздражало Миддлтон", — рассказала биограф королевской семьи Кэти Николл.

Мэсси-Берч оказалась вовсе не так проста и дружелюбна, как поначалу думал Уильям. Девушка выжидала момент, чтобы больнее уколоть разлучницу. Случай выпал, когда все трое встретились на вечеринке. Компания решила сыграть в популярную среди студентов игру "Я никогда не". По правилам игры люди по очереди заявляют о том, чего они никогда не делали. Если кто-то из группы делал это, он должен выпить.

"Когда настала очередь Карли, она объявила: "Я никогда не встречалась с двумя людьми, присутствующими в этой комнате". Девушка прекрасно знала, что Уильям был единственным, у кого это было, потому что Кейт сидела рядом с ним", — цитирует Николл Daily Express.

Кейт пришла в ярость от столь дерзкой выходки любовницы Уильяма. Она встала из-за стола и попыталась уйти, но слова Уильяма заставили Миддлтон остаться. Принц бросил грозный взгляд на свою бывшую девушку и произнес: "Не могу поверить, что ты только что это сказала".

Друзья, наблюдавшие перепалку, были в шоке. На тот момент еще никто не подозревал, что Кейт и Уильям встречаются. Принц и Миддлтон не спешили рассказывать приятелям, что встречаются, ведь хотели какое-то время держать отношения в тайне.