Захарова объяснила хамские сентенции Зеленского после переговоров в Стамбуле

Предводитель киевского режима Владимир Зеленский "зашелся в истерике" после второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле — так охарактеризовала его поведение официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Как отметила спикер ведомства, в офисе Зеленского по завершении очередного раунда переговоров "принялись его комментировать с акцентом на отсутствие у России якобы стремлений к миру". Однако по заявлениям из Киева "чувствовалось, что достигнутые результаты кое-кого явно раздосадовали".

Захарова подчеркнула, что задававший тон Зеленский "позволял себе оскорбительные, попросту хамские сентенции в адрес российской делегации, как всегда". Главу его офиса Андрея Ермака твердая и конструктивная позиция Москвы "буквально вывела из равновесия" — украинский политик разразился угрозами и призывами к рестрикциям, сообщает ТАСС.

Ранее Мария Захарова напомнила про актерское прошлое Зеленского, который "всю свою жизнь был заточен на аплодисменты, лайки и какую-то такую реакцию внешнего проявления". Его истерика объясняется желанием "собрать внимание сконцентрированно на себя, нет четкости в позиции".

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после выходки Зеленского отметил, что "это неловкое, неудачное заявление", которое абсолютно "не соответствует переговорному духу".