Путин усомнился в саммите с Киевом на фоне последних терактов

Киевский режим, и без того нелегитимный, перерождается в террористическую организацию. Об этом в среду заявил Владимир Путин, комментируя итоги переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле.

Глава государства отметил, что передышка в боевых действиях была бы использована Украиной для насильственной мобилизации, накачки оружием, а также подготовки терактов.

По словам Путина, Киеву "мир вообще не нужен". Президент России усомнился в возможности проведения саммита с Украиной и перемирия на фоне последних терактов, передает Телеграм-канал "ТВ Центра".

Ранее в среду о встрече в Стамбуле Путину доложил глава делегации России на переговорах Владимир Мединский. Он рассказал, что Киев предложил начать с 30 или 60-дневного перемирия для подготовки встречи лидеров. Кроме того, по словам Мединского, окончательные цифры по обмену пленными с Украиной согласовываются.