Крымчанин получил 20 лет за установку видеокамеры по заданию СБУ

Верховный суд Республики Крым приговорил к 20 годам лишения свободы жителя Евпатории по статье о государственной измене. Об этом в среду, 4 июня, рассказали в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

Следствие установило, что Ярослав Балицкий в начале 2022 года вступил в контакт с представителем Службы безопасности Украины (СБУ) и согласился помогать киевскому режиму в деятельности против безопасности России.

По поручению кураторов из СБУ мужчина под вымышленным предлогом установил на балконе квартиры жителя Евпатории видеокамеру — в действительности она вела наблюдение за зданием одного из правоохранительных органов. Полученную информацию Балицкий передавал представителям киевского режима.

За это виновный в госизмене лишился свободы на 20 лет — первые три года он проведет в тюрьме, а остальной срок отбудет в колонии строгого режима. В дополнение к этому суд ограничил его свободу на полтора года и обязал уплатить штраф в 50 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали в Ростовской области 19-летнего молодого человека, который планировал поджечь релейный шкаф на железной дороге. Благодаря оперативным действиям правоохранителей диверсию удалось предотвратить.

До того в Калининграде задержали россиянина, который по заданию киевского режима готовил ко Дню Победы террористический акт. Мужчине велели устроить взрыв на маршруте следования парадной колонны военнослужащих, участвовавших в Параде Победы.