На свадьбе Ксении Бородиной заметили дурной знак: саму смерть пригласила в дом

Ксения Бородина в третий раз вышла замуж. Бывшая ведущая "Дома-2" стала женой блогера Николая Сердюкова. Торжественная церемония прошла во Дворце бракосочетания в Барвихе.

Невеста в столь счастливый день появилась перед гостями в белом брючном костюме с открытыми плечами, который дополнила кокетливой шляпкой с вуалью. Свадебный образ завершил букет из белых калл. Жених для праздника выбрал классический черный костюм и белую рубашку. Фотографиями с торжества Ксения поделилась на своей странице в соцсети.

Поклонники и друзья пары оставили тысячи комментариев с поздравлениями. Однако среди подписчиков Бородиной оказалось немало суеверных людей. Они заметили дурной знак. Мол, невеста очень неудачно выбрала букет, ведь каллы в некоторых культурах являются символом траура, печали и смерти, особенно белые каллы, из которых составлен букет ведущей.

"Меня настораживает ее букет (я уже в возрасте) в связи с укоренившимся представлением о том, что каллы являются цветами смерти"; "Любовь в ее доме долго не живет, поэтому и каллы. Конечно, неосознанно. Посмотрим"; "Какой неудачный букет, она же саму смерть пригласила в дом", — пишут поклонники Бородиной.