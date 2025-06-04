Зеленский назвал бессмысленными переговоры с Россией на текущем уровне

Глава киевского режима высказался о встречах делегаций России и Украины в Стамбуле. По мнению Владимира Зеленского, продолжать общение сторон в таком формате бессмысленно.

Украинский президент объявил, что Москва якобы не готова к прекращению огня. Не устраивает Зеленского и уровень российской делегации, мол, встречи должны быть с участием лидеров государств.

"Они (российская сторона — прим.ред.) готовы к обменам, потому что им это нужно. Мы готовы к обменам, но продолжать дипломатические встречи в Стамбуле на уровне, который дальше ничего не решает, я считаю, бессодержательно", — заявил на пресс-конференции глава киевского режима.

Зеленский сообщил, что Украина ждет прекращения огня и сразу после этого переговоры с участием лидеров стран. "Мы предлагаем встречу с понедельника в любой день", — сказал Зеленский, отметив, что надеется, что это предложение поддержит президент США Дональд Трамп.

Напомним, в Стамбуле 2 июня прошел второй раунд переговоров делегаций России и Украины. По итогам полутора часовой встречи стороны подготовили проекты меморандумов с предложениями прекращения огня. Также стороны договорились об обмене военнопленными, пишет Газета.ру.