Мединский доложил Путину о переговорах в Стамбуле

Москва будет готова начать обмен пленными с Киевом с период между 7 и 9 июня. Об этом рассказал глава делегации России на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский в своем докладе президенту Владимиру Путину.

По словам Мединского, окончательные цифры по обмену пленными с Украиной согласовываются – это может быть 1200 человек, передает РИА Новости.

Мединский также рассказал, что Киев предложил в Стамбуле начать с 30 или 60-дневного перемирия для подготовки встречи лидеров.

В понедельник в Стамбуле завершился второй раунд переговоров делегаций России и Украины. Страны договорились об обмене тяжелобольными военнопленными и солдатами моложе 25 лет по формуле "всех на всех".

Как заявил Мединский, меморандум позволит по-настоящему достичь долгосрочного мира.