Лавров заявил о грубейшей ошибке Зеленского

Глава МИД России Сергей Лавров указал на грубейшую ошибку президента Украины Владимира Зеленского. По словам министра, Киев зря отклонил предложенное Россией перемирие, передает ТАСС.

"В связи с тем тем, что сейчас было сказано про предложение о краткой двух-, трёхдневной паузе, для того чтобы на определённых участках ЛБС собрать достойно тела погибших, возможно там ещё и раненые остались. Я считаю, что это просто грубейшая ошибка режима в Киеве, имею в виду категорический в грубой форме отказ Зеленского от этого предложения", - сказал Лавров в ходе совещания кабинета министров.

Напомним, Зеленский после второго раунда переговоров в Стамбуле назвал представителей российской делегации "идиотами" и отказался от предложения о краткосрочном перемирии, чтобы Киев забрал тела своих погибших военных. Президент Украины заявил, что прекращение огня необходимо для того, чтобы не допустить новых жертв, а не собирать уже павших бойцов.

Второй раунд переговоров делегаций России и Украины прошел 2 июня. По итогам полутора часовой встречи стороны подготовили проекты меморандумов с предложениями прекращения огня и договорились об обмене военнопленными.

Кроме того Москва предложила Киеву ввести непродолжительный режим прекращения огня на два-три дня на отдельных участках фронта, чтобы командиры смогли собрать тех, кто пал во время боевых действий. Помощник президента России Владимир Мединский пояснил, что сейчас установилась жаркая погода, в связи с чем в серой зоне возникла антисанитарная ситуация и есть опасность эпидемии.