Собчак высмеяла свадебный наряд Бородиной: "Отсылки к турецкому сериалу"

Бывшая ведущая "Дома-2" Ксения Бородина в третий раз пошла под венец. Она вышла замуж за блогера Николая Сердюкова. Пара расписалась в барвихинском загсе.

Невеста в столь счастливый день появилась перед гостями в белом брючном костюме с открытыми плечами, который дополнила кокетливой шляпкой с вуалью. Свадебный образ завершил букет из белых калл.

На торжество позвали только самых близких. В списке гостей не нашлось места для бывшей коллегии Ксюши по телестройке Ксении Собчак. Но журналистка нашла способ поздравить молодоженов.

Собчак прокомментировала свадебный наряд Бородиной. Ксения тонко намекнула, что ее заклятая подруга смотрит слишком много мыльных опер.

"Образ от турецкого люксового Vakko (вероятно) и отсылки к любимому турецкому сериалу „Клюквенный щербет“ — Ксюша Бородина в третий раз вышла замуж. Счастья молодым!" — написала журналистка в личном блоге.

Бородина действительно не скрывает любви к турецким сериалам. Ведущая не только запоем смотрит все новинки, но и встречается там с любимыми актерами. Поговаривают, что за знакомство с турецкими звездами иногда Ксюша платит немалые суммы.