Бастрыкин и Мурашко доложили Путину о ЧП в Брянской и Курской областях

Кадры из Ново-Огарева. Владимир Путин провел совещание с правительством. Оно прошло в режиме видеоконференции. Одной из тем стала ликвидация последствий теракта в Брянской области, где из-за подрыва автомобильного моста произошло крушение пассажирского поезда. В результате трагедии тогда, напомним, погибли 7 человек, более 100 пострадали. О результатах расследования президенту доложил глава СК Александр Бастрыкин.

"В Следственном комитете 1 июня 25-го года возбуждены и расследуются три уголовных дела о трех терактах в Брянской и Курской областях на объектах железнодорожной инфраструктуры. Экспертами установлено, что взрывные устройства были снаряжены пластичным взрывчатым веществом иностранного производства. Их мощность составила около 15 килограммов в тротиловом эквиваленте. И, что очень важно, установлено, что при подрыве использовался блок управления Лора украинского производства. С участием экспертов на месте также были обнаружены два неразорвавшихся взрывных устройства. Масса изъятого пластичного вещества иностранного производства составляет не менее 2 килограммов. Общий размер причинённого в результате терактов ущерба, по предварительным оценкам, составляет более одного миллиарда рублей", - сообщил Бастрыкин.

Отдельно речь шла о помощи пострадавшим. К медикам - как уточнил сегодня глава Минздрава Михаил Мурашко - обратились 120 человек. Сейчас на стационарном лечении находятся 35 пациентов. Министр поблагодарил проводников поезда и своих коллег, которые работали на месте катастрофы - в первые минуты, в темное время суток оказывали помощь раненым и принимали участие в разборе завалов.