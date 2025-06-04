Путин назвал киевский режим насквозь прогнившим и коррумпированным

Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства напомнил, что глава киевского режима уже больше года незаконно находится у власти, ведь на Украине так и не были проведены выборы после того, как срок полномочий Владимира Зеленского истек.

Путин назвал киевский режим коррумпированным. "Каким авторитетом могут обладать главари насквозь прогнившего и полностью коррумпированного режима? Во всём мире об этом говорят", — заявил российский лидер.

Как отметил президент России, сегодня киевские власти терпят поражения на поле боя, но отказываются даже от гуманитарного перемирия, передает РИА Новости.

"Судя по всему, мы имеем дело с людьми, которые не только не обладают какой бы то ни было значимой компетенцией, в чем бы то ни было, но и элементарной политической культуры. Если позволяют себе определённые высказывания, а также прямые оскорбления в адрес тех, с кем пытаются о чем-то договориться", — подчеркнул Путин.

Напомним, Зеленский после второго раунда переговоров в Стамбуле назвал представителей российской делегации "идиотами" и отказался от предложения о краткосрочном перемирии, чтобы Киев забрал тела своих погибших военных. Президент Украины заявил, что прекращение огня необходимо для того, чтобы не допустить новых жертв, а не собирать уже павших бойцов.