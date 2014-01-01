Владимир Путин поручил кабмину принять все меры по помощи семьям погибших и пострадавшим в результате трагедии на железной дороге в Курской и Брянской областях. Президент подчеркнул: недавний подрыв железнодорожных путей в Брянской и Курской областях – это, безусловно, террористический акт. И решения о совершении подобных преступлений, конечно, принимались в Украине на политическом уровне.

Следственный комитет России параллельно расследует три уголовных дела о серии терактов на железнодорожной инфраструктуре в Брянской и Курской областях. Они произошли с небольшими промежутками времени, начиная с вечера 31 мая. Самые серьезные последствия - после тройного подрыва автомобильного путепровода на 43-м километре перегона Пильшино-Выгоничи. Опоры рухнули на находившиеся внизу железнодорожные пути. В тот момент, когда по ним двигался поезд с 388 пассажирами на борту. 7 погибших. 120 пострадавших.

"В Следственном комитете 1 июня 25-го года возбуждены и расследуются три уголовных дела о трех терактах в Брянской и Курской областях на объектах железнодорожной инфраструктуры. Экспертами установлено, что взрывные устройства были снаряжены пластичным взрывчатым веществом иностранного производства. Их мощность составила около 15 килограммов в тротиловом эквиваленте. И, что очень важно, установлено, что при подрыве использовался блок управления Лора украинского производства. С участием экспертов на месте также были обнаружены два неразорвавшихся взрывных устройства. Масса изъятого пластичного вещества иностранного производства составляет не менее 2 килограммов. Общий размер причинённого в результате терактов ущерба, по предварительным оценкам, составляет более одного миллиарда рублей", - сообщил Александр Бастрыкин.

C 20 по 25 мая на территории Брянской области наши силовики - ФСБ, Росгвардия, МВД и Минобороны - проводили совместные оперативные мероприятия по обнаружению и обезвреживанию украинской ДРГ. И благодаря их слаженной работе удалось избежать еще большего количества жертв.

"В ходе этих мероприятий 22 мая 2025 года в районе деревни Мякишево обнаружен схрон, в котором находилось 13 килограммов пластита и блоки управления ЛОРА украинского производства, которые используются спецслужбами Украины. На местах происшествия всех трёх терактов использовался один и тот же профессиональный способ установки взрывных устройств, а также пластичное взрывчатое вещество иностранного производства и блоки управления ЛОРА украинского производства. Такие же блоки были обнаружены и в схроне. Таким образом, собранные следствием с помощью экспертов доказательства прямо указывают на то, что все три теракта были, вне всякого сомнения, организованы спецслужбами Украины", - сообщил Бастрыкин.

Александр Бастрыкин подчеркивает - расследование установит всех исполнителей и организаторов подрывов. А наши медики продолжают оказывать помощь пострадавшим. В настоящее время на стационарном лечении находятся 35 человек, в том числе три ребёнка, 11 пациентов уже готовят к выписке. Тяжёлых сейчас нет. Удалось стабилизировать и состояние четырехмесячного грудничка.

Как только будут получены медицинские заключения о степени тяжести повреждения здоровья, все пострадавшие получат денежные выплаты. Компенсации выплатят и семьям погибших - сообщили министры социального блока. А глава российской делегации Владимир Мединский на переговорах в Стамбуле доложил президенту о предложениях Москвы и реакции Киева.

По гуманитарной части договорились снова провести самый большой обмен военнопленными численностью не менее 1000 человек с каждой стороны, а, возможно и по 1200. В первую очередь, это будут раненые, тяжелобольные и солдаты возрастом до 25 лет. Наша сторона полностью к процессу готова. Ориентировочно он может начаться 7- 8 - или 9 июня. Москва предложила в одностороннем порядке в ближайшие дни передать Киеву более 6 тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ. И проработать так называемые гуманитарные паузы на отдельных участках фронта на 2-3 дня, чтобы можно было забрать тела погибших.

Министр иностранных дел считает: при всех обстоятельствах канал взаимодействия даже со стороной противника лучше иметь. Хотя бы для обсуждения гуманитарных вопросов. Которые Киев, впрочем, не торопится решать для своих же граждан.

"Были проигнорированы наши инициативы о таких же гуманитарных паузах по случаю Пасхи и по случаю 80-летия Великой Победы. Несмотря на всё это, Владимир Владимирович, и несмотря на новые крупные преступные провокации в последние несколько дней, я бы считал важным не поддаваться на эти провокационные действия, явно нацеленные на то, чтобы сорвать переговоры и продолжать получать вооружение из европейских стран. Все средства, включая переговоры, для достижения справедливых целей специальной военной операции, я считаю, необходимо задействовать", - отметил Лавров.

В ходе совещания Владимир Путин обращался к каждому ответственному за оказание помощи пострадавшим от теракта. Президент подчеркнул, люди без задержек должны получить все - от лечения до денежных выплат.

"Прежде всего, прошу правительство, региональные власти принять все необходимые меры для помощи семьям погибших. И я от себя хочу выразить искренние соболезнования этим семьям. Необходимо оказать и помощь пострадавшим, всю необходимую помощь. Хочу поблагодарить сотрудников МЧС, работников РЖД, других служб за всё, что вы делали, уважаемые друзья, оказывая помощь людям, попавшим в это тяжелейшее происшествие", - сказал Путин.

Москва неоднократно и с фактами на руках доказывала: мы выбираем сугубо военные цели, и наше высокоточное оружие их поражает. Киев же при полном попустительстве, а то и поддержке западных архитекторов войны, целенаправленно бьет по гражданским. Так было, начиная с 2014 года. И продолжается в тот момент, когда возобновились переговоры о дипломатическом урегулировании.

Владимиру Путину доложили: Киев, требуя встречи на высшем уровне, позволяет себе комментарии относительно уровня нашей делегации в Стамбуле. Нет, не прямо, не в лицо. Через подручные Банковой СМИ.

"По поводу уровня наших переговорщиков, гуманитарной паузы, то в соответствии с общепризнанной международной практикой уровень этот определяется страной, которую те или иные лица представляют. Этот уровень со стороны могут оценивать только те люди, те эксперты, кто сам обладает безусловным авторитетом и высоким уровнем компетенции. Каким авторитетом могут обладать главари насквозь прогнившего и полностью коррумпированного режима?" – сказал Путин.

Владимир Путин резюмировал: необходимо продолжить обсуждение действий украинских властей с министром иностранных дел и с представителями силового блока. Произойдет это на ближайшем заседании Совета безопасности.