Мишустин: отношения Москвы и Душанбе успешно развиваются

Партнерство России и Таджикистана обсуждали сегодня премьер-министр Михаил Мишустин и президент Эмомали Рахмон. Глава нашего кабмина прибыл с двухдневным визитом в Душанбе, где пройдет Совет председателей правительств СНГ.
Встреча российского премьера с лидером Таджикистана состоялась во Дворце наций. В ходе беседы Михаил Мишустин отметил, что отношения Москвы и Душанбе успешно развиваются во многих в сферах. В том числе гуманитарной, культурной и торгово-экономической.
"Экономические отношения наших стран развиваются достаточно успешно. Но, конечно, есть возможности нарастить наши взаимные поставки, проекты в сфере машиностроения, сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, энергетики и многих других направлениях", - сказал Мишустин.