Мишустин: отношения Москвы и Душанбе успешно развиваются

Партнерство России и Таджикистана обсуждали сегодня премьер-министр Михаил Мишустин и президент Эмомали Рахмон. Глава нашего кабмина прибыл с двухдневным визитом в Душанбе, где пройдет Совет председателей правительств СНГ.

Встреча российского премьера с лидером Таджикистана состоялась во Дворце наций. В ходе беседы Михаил Мишустин отметил, что отношения Москвы и Душанбе успешно развиваются во многих в сферах. В том числе гуманитарной, культурной и торгово-экономической.