Муж Алены Кравец объяснил, почему сдал дочь в детский дом: "Такое чудовище нам не нужно"

Алена Кравец призналась, что много лет назад удочерила ребенка, а когда Даниэла выросла и стала проявлять характер, модель и ее муж отправили подростка назад в детский дом. Якобы девочка была совершенно неуправляемой.

Семейную драму обсуждали в студии шоу "Пусть говорят". Даниэла пришла на встречу с приемными родителями и рассказала шокирующие подробности ссор. Якобы ребенку запрещали сладкое, а когда Даниэла находила конфеты, ее избивали.

На столь серьезное обвинение ответил муж Кравец Руслан. Мужчина обвинил дочь во вранье. Якобы она обманывала всех и воровала. Даже учителя не могли справиться с Даниэлой.

"Это патентованная лгунья! Я 15 лет боролся, чтобы из ребенка сделать нормального человека. Ее четыре раза выгоняли из школы. Она воровала даже у учителей. Знаете, что я услышал, когда пришел разбираться туда? „Такое чудовище нам не нужно“", — заявил Руслан.

Родители даже в такой ситуации пытались как-то помочь девочке, боролись за нее. Руслан нанимал репетиторов и врачей, чтобы облегчить жизнь приемной дочери. Но в итоге все завершилось грандиозным скандалом. Кравец три раза пытались вернуть Даниэлу в детский дом.

"На четвертый специалисты посоветовали направить ее в детскую психиатрию. Думали, там придет в себя", — признался Руслан.