Объявлено решение Рособрнадзора по допуску нарушителей ЕГЭ к пересдаче

Выпускники школ, которых удалили с ЕГЭ за нарушение правил, не смогут пересдать экзамен в том же году. Об этом объявил Рособрнадзор.

В ведомстве отметили, что повторно написать ЕГЭ нарушителям разрешено только по русскому и математике. Если школьник пытался сжульничать на экзамене по другим предметам, то придется ждать целый год для пересдачи.

"Полагаем, что данная мера является справедливой и эффективной, а также защищает права добросовестных участников экзамена", — сообщили в пресс-службе Рособрнадзора ТАСС.

В ведомстве уверены, что удаление с ЕГЭ за нарушение правил является действенной мерой, обеспечивающей объективность экзаменационных процедур и результатов тестов.

Ранее депутат Госдумы Владимир Кошелев выступил с призывом дать второй шанс выпускникам, которых удалили с экзаменов за нарушение правил. Он назвал действующую на сегодняшний день меру слишком суровой. Парламентарий предлагал назначать пересдачу через месяц или два после основного периода проведения ЕГЭ, пока у выпускников еще свежи знания.