Шадаев доложил Путину о работе над новым национальным мессенджером

Полностью российский мессенджер, который компания VK недавно вывела на рынок, по своей базовой функциональности сопоставим со своими зарубежными конкурентами.

Об этом сегодня сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на совещании у президента, где обсуждалось обеспечение технологического суверенитета в области коммуникационных сервисов.

По словам министра, приложение не только обеспечивает устойчивые голосовые вызовы, в архитектуру можно добавить ряд сервисов - в том числе Госуслуги, Госключи, электронные дневники школьников, и не только.

Шадаев: Например, банки могут реализовать свои сервисы безопасного взаимодействия со своими клиентами. Ну и, конечно, мы много обсуждаем, что мессенджеры являются очень удобным каналом получения Госуслуг. Мы в него можем встроить так называемого помощника или, сейчас говорят, "цифрового ассистента", который подскажет пользователю, каким требованиям он должен соответствовать, чтобы получить ту или иную услугу.

Путин: В этой связи вот что хочу сказать, хочу о чем попросить Григоренко Дмитрия Юрьевича – просто уделять особое внимание поддержке интернета в целом, потому что без этого нам свой менеджер очень тяжело будет поддерживать. Первое. И второе, сейчас обращаюсь к руководителям всех ведомств правительства – прошу иметь в виду и прошу целенаправленно организовать работу по поддержке российского мессенджера, а для этого услуги, которые предоставляют различные ведомства, финансовые учреждения и так далее, нужно переводить вот на эту платформу. Это чрезвычайно важно.