Шадаев доложил Путину о работе над новым национальным мессенджером

Полностью российский мессенджер, который компания VK недавно вывела на рынок, по своей базовой функциональности сопоставим со своими зарубежными конкурентами.

Об этом сегодня сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на совещании у президента, где обсуждалось обеспечение технологического суверенитета в области коммуникационных сервисов.

По словам министра, приложение не только обеспечивает устойчивые голосовые вызовы, в архитектуру можно добавить ряд сервисов - в том числе Госуслуги, Госключи, электронные дневники школьников, и не только.