Светлана Бондарчук призналась, почему скрывает 26-летнюю дочь с ДЦП: "Нам так проще"

Светлана Бондарчук родила свою единственную дочь 26 лет назад от режиссера Федора Бондарчука. Но о девочке почти ничего не известно. Дело в том, что ей поставили диагноз ДЦП, после чего звездные родители решили, что ребенку лучше расти вдали от посторонних глаз.

Сейчас Светлана активно ведет соцсети, регулярно публикуя фото и видео с сыновьями Сергеем и маленьким Петей. Но о дочери молчит. Поклонники одолели Бондарчук вопросами, почему она прячет наследницу, ведь, например, Ирина Хакамада гордится особенной дочкой, а Лолита хоть и редко видится со своей девочкой, но тоже обязательно рассказывает, как у нее дела.

"Если мы приняли решение об этом не говорить, не показывать, значит, нам так будет проще, потому что этот ребенок с нами на всю жизнь", — заявила Светлана.

Бондарчук призвала понимать и уважать этот выбор. Она отметила, что публичные люди не обязаны каждый момент своей жизни выносить на люди.

"Дайте нам возможность выбирать самостоятельно, что мы хотим. Я, кстати, очень закрытый человек. Вот я выгляжу открытой, но обо мне, в принципе, никто ничего не знает. Я говорю ровно то, что хочу говорить. А то, о чем я не хочу говорить, мы туда не пойдем", — цитирует модель "СтарХит".