Путин поговорил с папой Римским об украинских диверсиях

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с папой римским Львом XIV. В ходе беседы затронули тему Украины.

Как сообщает пресс-служба Кремля, российский лидер еще раз поздравил понтифика с избранием и пожелал ему успехов в исполнении столь высокой миссии.

В ходе разговора Владимир Путин обратил внимание, что киевские власти делают ставку на эскалацию конфликта, проводя диверсии на территории России. Президент подчеркнул, что Украина осуществила намеренный удар по мирным российским гражданам, что однозначно квалифицируется как терроризм.

Кроме того в ходе телефонного разговора российский лидер рассказал папе римскому об итогах второго раунда переговоров в Стамбуле. Отметив договоренности по обмену военнопленными с Украиной.

"Путин подтвердил заинтересованность в достижении мира политико-дипломатическим путём, подчеркнул, что для окончательного, справедливого и всеобъемлющего разрешения кризиса необходимо устранить его первопричины", - сообщает пресс-служба Кремля.