Май Абрикосов заявил о беременности Бородиной: "Николай не сбежал от ответственности"

Ксения Бородина переполошила светских сплетников, сообщив, что вышла замуж за Николая Сердюкова. Фотографии из загса, что опубликовала ведущая, обсуждают в Сети.

Высказался о радостном событии в жизни Бородиной и бывший участник "Дома-2" Май Абрикосов. Он заявил о беременности Ксении. Май решил, что необычным подвенечным нарядом ведущая пыталась скрыть округлившийся животик.

"Наряд подошел бы и женщине в положении, кажется, которая хотела бы скрыть пока беременность. Да хоть бы и была уже беременна, никто не осудит", — заявил Абрикосов.

При этом Май похвалил Ксению за выбор мужа. Звездный участник "Дома-2" уверен, что ведущая сделала удачный выбор. "Ей повезло опереться на крепкое мужское плечо. Главное, что Николай и жениться готов, не сбежал от ответственности", — сказал легендарный выпускник телестройки, отметив, что Николай похож на джентльмена.

Абрикосов пожелал молодоженам счастья, и напомнил, что если пойдет что-то не так, Бородина уж точно знает, как подавать документы на развод.

"Я искренне поздравляю Ксению Омарову и Николая Сердюкова со свадьбой. Я не вижу ничего плохого в ее третьем браке. В конце концов можно развестись, дорожку к ЗАГСу они знают", — заявил Абрикосов в интервью VOICE.