Трамп: Путин пообещал ответить на атаку Киева по аэродромам

Президенты России и США провели телефонный разговор. Беседа Дональда Трампа и Владимира Путина длилась больше часа.

Стороны обсудили атаку киевского режима на российские аэродромы. Американский лидер сообщил, что президент России не оставит это без соответствующей реакции. "Президент Путин сказал — и очень решительно — что он будет вынужден ответить на недавнюю атаку на аэродромы", — написал Трамп в соцсети TRUTH Social.

По словам главы Белого дома, также были затронуты другие вопросы, в том числе ситуация с Ираном. Президент США назвал телефонный разговор позитивным, но отметил, что это не та беседа, что "приведет к немедленному миру".