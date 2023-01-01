Вдова Юдашкина поделилась фотографиями со свадебной вечеринки

Дочь Валентина Юдашкина Галина закатила в Турции свадебную вечеринку. Наследница модельера отметила 10-ю годовщину семейной жизни с Петром Максаковым.

На празднике в Бодруме Галина снова надела подвенечное платье. В роскошном наряде невесты Юдашкина предстала у импровизированного алтаря, где они с мужем повторно обменялись клятвами любви и верности.

На вечеринку были приглашены самые близкие друзья и родственники. Прилетела в Турцию и Марина Юдашкина, мама Галины. Она с удовольствием возилась с внуками Анатолием, Аркадием и Агатой, а позже похвасталась фотографиями с торжества.

Для свадебного банкета 66-летняя вдова Юдашкина выбрала элегантное платье в пол из ткани с блестками. Наряд удачно подчеркнул достоинства фигуры Марины.

Напомним, что Валентин Юдашкин умер 2 мая 2023 года от рака. После смерти модельера модный Дома Юдашкина возглавила его дочь.