После инцидента на Ярославском вокзале в Москве завели дело о похищении человека

После инцидента на Ярославском вокзале в столице следователи завели дело о похищении человека. Об этом в среду сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Уголовное дело возбуждено по статьям 126 и 285 УК РФ (похищение человека, превышение должностных полномочий - ред.), - сказал собеседник агентства (цитата по РИА Новости).

Вечером 3 июня в соцсетях появилось видео, где неизвестные за руки и ноги тащат бизнесмена Арега Щепихина по Ярославскому вокзалу, запихивают его в багажник и увозят на черном Mercedes.

После случившегося московская полиция задержала шесть человек.