Администрация президента Украины Владимира Зеленского ведет себя безрассудно и вызывает лишь негативные эмоции. Такое мнение выразил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

Финский профессор в статье для Substack написал, что Киев провоцирует ядерный конфликт. Так Малинен отреагировал на атаку Украины на российский аэродромы, назвав ее "совершенно бесполезной для достижения любой из целей".

"Я крайне презираю людей, которые подвергают опасности человечество трюками, направленными на запуск хотя бы одной современной ядерной боеголовки. Это то, что делает администрация президента Зеленского", — заявил эксперт.

Ранее Туомас Малинен призывал главу США Дональда Трампа заставить Зеленского уйти в отставку, ведь срок его полномочий на посту президента Украины истек больше года назад. По словам профессора, это необходимо сделать ради урегулирования конфликта.