Профессор Лузянин: Трампу выгодно дистанцироваться от террористического киевского режима

Администрация президента США Дональда Трампа стремится переключить внимание с украинского направления на другие стратегически важные регионы, прежде всего на Азиатско-Тихоокеанский регион. Об этом сообщает портал Axios. Ранее СМИ сообщали, что Трамп разочарован отсутствием прогресса в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

О изменении настроения Трампа с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил профессор Высшей школы экономики Сергей Лузянин.

— Американские источники сообщают, что администрация Дональда Трампа стремится переключить внимание с украинского направления на Азиатско-Тихоокеанский регион. Воинственно настроенная Европа пытается затянуть конфликт и сорвать переговоры всеми силами, а у Трампа задач много. Источники сообщают, что вообще Трампу сейчас нужны тактические союзы с крупными державами. В этом списке, конечно, Китай, разумеется, Индия и, наверное, Россия.

— Я скажу больше. Дело в том, что в условиях жесткой и быстрой трансформации киевского нелегитимного режима в откровенно террористический, о чем сегодня справедливо наш президент сказал, Трампу комфортно и в личном плане, и в политическом, и даже в экономическом дистанцироваться от токсичного киевского режима и переключаться полностью на Азиатско-Тихокеанский регион, но если не полностью, то, по крайней мере, больше, чем на 50%. Понятно, сохраняются интересы и в других регионах, включая Ближний Восток, но АТР — это мейнстрим, определенный по стратегическим тактическим соображениям.