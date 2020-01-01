Кто четыре года подписывал указы в Белом доме? В Америке обсуждают новый скандал с ушедшим Джо Байденом, вслед которому летят комья грязи. Оказывается, полуживой старик не всегда был даже способен подписывать собственные указы. За него указы подмахивал автомат.

Автоперо или автоподпись, известное и несложное устройство, которое может ставить эталонные подписи бесконечно. Дед всех веселил своими падениями, разговорами с призраками, в его деменции уже почти никто не сомневался. Но какая-то машина подписывает документы государственной важности? В том числе о помиловании.

В последние и даже часы своего президентства Джо Байден до окончания судебных процессов помиловал членов своей семьи братьев Фрэнсиса и Джеймса, и, конечно, любимого нерадивого сынка Хантера. Которому грозили 17 лет тюрьмы за неуплату налогов, 10 лет за применения огнестрельного оружия. И теперь вопрос, кто подсовывал автомату документы на автоподпись?

Председатель комитета по надзору конгресса Джеймс Комер в эфире Fox News заявил, что удалось установить личности четырех сотрудников Белого дома, которые при помощи автопера подписывали документы от имени Байдена.

Трамп назвал скандал с использованием автоподписи при Байдене одним из крупнейших в истории. А был ли Байден?

Трамп поделился странным постом в соцсети. В сообщении президента утверждается, что Байден был казнен в 2020 году, когда боролся с раком. Трамп выдвинул дикую теорию о том, что Байдена заменили двойники. Разные клоны и даже роботы. А ведь похоже. В действительности все не так как на самом деле.