Сразу два населённых пункта за сутки освободили российские военные в зоне СВО. В результате активных действий группировки "Север" под контроль перешла Кондратовка в Сумской области, а бойцы "Запада" полностью выдавили противника из села Редкодуб в ДНР.

В зоне ответственности группировки "Центр" наши СУ-25 уничтожили скопление живой силы и бронетехники противника. "Грачи" работали парами и выполняли пуски ракет с малых высот. По данным передового авианаводчика, все цели поражены.

На Южно-Донецком направлении отличились артиллеристы группировки "Восток". Расчёты самоходок "Мста" ликвидировали пункты временной дислокации ВСУ в районе населённого пункта Зеленый кут. Точные удары настигли боевиков, засевших в укрытиях.

А на границе Сумской области мотострелки 22 полка вывезли с поля боя иностранную технику националистов. Перед эвакуацией провели разведку местности, чтобы обеспечить безопасность нашему подразделению, а затем захваченные трофеи - два танка М1 Абрамс, два БТР MaxxPro, бронемашина Stryker и ремонтно-эвакуационный автомобиль Challenger - отправились в российский тыл для изучения специалистами.