Герои СВО: Раненый сержант Гарипов уничтожил восемь дронов противника

Гвардии сержант Вадим Гарипов, прикрывая штурмовиков от ударов с воздуха, попал под артобстрел и был ранен. Оказав себе первую помощь, Вадим смог уничтожить восемь FPV-дронов противника, не допустив потерь среди личного состава и техники российских войск.

Гвардии рядовой Константин Перевалов, ремонтируя поврежденную ВСУ аппаратуру связи, засёк вражеский беспилотник-разведчик и поразил его меткими выстрелами из личного оружия. А после оперативно наладил взаимодействие наших подразделений с командованием.