В ночь на 5 июня дежурными средствами ПВО уничтожено 30 украинских беспилотников. В частности, 15 – над Ростовской областью, 11 – над Республикой Крым, два – над Белгородской областью, по одному – над Московским регионом и Курской областью, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны России.

Ранее стало известно, что Россия и Украина договорились снова провести самый большой обмен военнопленными численностью не менее тысячи человек с каждой стороны, а, возможно и по 1200. В первую очередь, это будут раненые, тяжелобольные и солдаты возрастом до 25 лет. Наша сторона полностью к процессу готова.

Ориентировочно он может начаться 7- 8 - или 9 июня. Москва предложила в одностороннем порядке в ближайшие дни передать Киеву более шести тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ. И проработать так называемые гуманитарные паузы на отдельных участках фронта на 2-3 дня, чтобы можно было забрать тела погибших.

Меж тем опыт участников СВО перенимают новобранцы, заключившие контракт с Минобороны. Подготовку добровольцы проходят и на учебном полигоне Ленинградского военного округа. Инструкторы передают навыки, которые сами приобрели непосредственно в ходе боев.