Бастрыкин потребовал доклад о расследовании инцидента с похищением на Ярославском вокзале.

Все фигуранты установлены, с ними проводятся следственные действия. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщает Следственный комитет.

Вчера неизвестные похитили мужчину из здания Ярославского вокзала. Они затолкали его в багажник машины и увезли в неизвестном направлении. Позже всех причастных задержали и доставили в московское подразделение ведомства, возбуждено уголовное дело.