Сальдо: четыре округа Херсонской области остались без света из-за удара по трансформаторной подстанции

Четыре округа Херсонской области остались без света из-за удара по трансформаторной подстанции. Об этом в среду, 4 июня, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

97 населённых пунктов, 67 980 человек и 29 социально значимых объектов (все подключены к резервным источникам питания) остаются без электроснабжения.

"Энергетики приступили к восстановительным работам, но ситуация осложняется — ночью ремонт невозможен из-за постоянной угрозы атак БПЛА. Безопасность сотрудников остаётся приоритетом. Подача электричества будет восстановлена при первой возможности", — написал Сальдо в своём Telegram-канале.

Помимо этого, идёт массированный обстрел украинскими БПЛА по населенным пунктам Запорожской области, сообщает губернатор Евгений Балицкий. Без электричества осталась часть Мелитополя, Приморск, Энергодар и Акимовка.