За продолжение военных действий Вашингтон выступил в отношении сектора Газа. На заседании Совбеза ООН США наложили вето на резолюцию о необходимости мира в палестинском анклаве.

Документ, внесённый на голосование непостоянными членами Совета, содержал требования немедленного прекращения огня со стороны ЦАХАЛ, снятии ограничений на поставки гумпомощи и освобождение израильских заложников.

Проект поддержали все члены Совбеза, кроме Соединённых Штатов, которые продолжают вооружать Тель-Авив.

"К сожалению, в очередной раз Совету не удалось выйти на взаимоприемлемую для всех членов развязку и принять продукт, который уберег бы Газу, да и весь регион Ближнего Востока от дальнейшего сползания в пучину хаоса. Думаю, все мы сегодня получили ещё одну возможность убедиться в том, кто действительно хочет мира на Ближнем Востоке, а кто продолжает играть в геополитические игры", - говорит Василий Небензя, постоянный представитель РФ при ООН.